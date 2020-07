Il sogno europeista è svanito, è rimasta solo la lisca (Di mercoledì 22 luglio 2020) «C’erano visioni diverse dell’Europa». Queste sei parole di Emmanuel Macron certificano il vero, storico, fallimento epocale che si è consumato a Bruxelles: la fine definitiva del progetto politico dell’Europa federale. Con Mark Rutte e i suoi 5 “frugali” infatti ha trionfato il merito, il metodo e la sostanza di una “Europa delle nazioni”, ed è definitivamente naufragato il processo di costruzione di un governo europeo comune tanto caro alla narrazione europeista perseguita da Macron e da Angela Merkel. Il pasticcio è quindi che abbiamo di fronte nei fatti un’Europa confederale, che però è intrisa di una ideologia, quasi una mistica, federale, di governo unico del continente. Retorica sparsa a piene mani in Italia dal Partito democratico e non solo. Il tutto ... Leggi su linkiesta

Tentiamo di non rientrare in porto con soltanto una lisca». Oggi, a 37 anni di distanza, lo squalo Mark Rutte ci consegna la lisca del sogno europeista. È indispensabile trarne le conseguenze.

Recovery Fund: perché in Europa il sovranismo ha già vinto, anche a sinistra

Nel ‘900 l’avremmo chiamata “egemonia culturale”. Termine ostico, usato da Antonio Gramsci, per definire il processo tramite il quale una classe, una fazione politica o un gruppo di potere, riesce a i ...

