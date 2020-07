Il Salvini olandese: “regaliamo soldi agli italiani che non pagano le tasse” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il nazionalista olandese Wilders attacca il suo nemico politico Rutte: Conte è soddisfatto perché regaliamo miliardi all’Italia. Recovery Fund, il giorno dopo. Continuano le polemiche a distanza tra chi applaude Conte per la vittoria europea e chi invece critica la scelta dell’Unione di aiutare l’Italia. Con l’Olanda ancora in prima fila. Ma non con Rutte che di fatto ha ammorbidito i suoi toni. Ad attaccare l’Italia ci pensa il sovranista olandese Geert Wilders, fondatore e leader del Partito per la Libertà olandese, alleato di Salvini e Le Pen in Europa. «Il primo ministro italiano Giuseppe Conte è molto soddisfatto. Ottiene 82 miliardi di regali – dai nostri soldi – mentre gli italiani sono ... Leggi su chenews

AlessiaMorani : L’amico di #Salvini se la prende con il premier olandese perché l’Italia ha portato a casa troppe risorse. Qualcuno… - SimonaMalpezzi : Wilders: “Conte soddisfatto, gli regaliamo 82 miliardi. Li pagheremo, grazie alle ginocchia deboli di Rutte”. Così… - andreapurgatori : L'olandesino. - Rosso99739161 : RT @OttobreInfo: Reazione del Salvini olandese. - accendino1111 : RT @catlatorre: Mentre Salvini parla di 'grande fregatura', il suo collega sovranista olandese parla di 'regalo agli italiani che non pagan… -