Il royal look del giorno: Letizia di Spagna con un abito rosso “riciclato” già tre volte (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il royal look di luglio 2020 sfoglia la gallery Il riciclo ormai è uno statement, uno dei caposaldi del guardaroba di Letizia di Spagna (insieme alle scarpe tutte uguali e al rosso come colore dominante). Non si contano più gli eventi in cui ha indossato due, tre volte lo stesso abito. Peraltro cosa normalissima per una donna, ma un po’ meno – forse – per una regina. Serata di gala Così a una delle prime serate di gala post Coronavirus – e rigorosamente con ... Leggi su iodonna

Avrete certamente notato che i membri di sesso femminile della Royal Family non cambiano colore di capelli ... Ma che succederebbe se Kate Middleton, per esempio, cambiasse totalmente il suo look? È ...

William e Kate assenti alle nozze di Beatrice: disertano il Royal Wedding a causa della pandemia

Beatrice di York si è sposata lo scorso weekend, dopo essere stata costretta a rimandare il Royal Wedding a causa ... La principessa ha incantato tutti con il look bridal vintage "prestatole ...

Avrete certamente notato che i membri di sesso femminile della Royal Family non cambiano colore di capelli ... Ma che succederebbe se Kate Middleton, per esempio, cambiasse totalmente il suo look? È ...