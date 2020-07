Il principino George compie 7 anni: eccolo sorridente nelle foto di mamma Kate (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il tenero applauso dei principini George, Charlotte e Louis ai medici inglesi: 'Grazie' 28 marzo 2020 Buon compleanno al principino Goerge ! Oggi, 22 luglio 2020, il primogenito di William e Kate ... Leggi su today

runvaway : ma oggi è il compleanno del principino George ???????? - Toni_ct_1 : RT @BluEyes_rock: con tutto il rispetto, in quanto e' sempre un bambino... ma la notizia del compleanno del principino George, sta trifolan… - leggoit : Il principino George compie 7 anni: gli auguri 'reali' e la festa in isolamento - BluEyes_rock : con tutto il rispetto, in quanto e' sempre un bambino... ma la notizia del compleanno del principino George, sta tr… - _imMartina : Ma quanto è cresciuto il principino George ???? -