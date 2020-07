Il presidente di Cinema America aggredito da un estremista di sinistra (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il presidente di Cinema America è stato aggredito da un estremista di sinistra. Il responsabile denunciato a piede libero. ROMA – Il presidente di Cinema America è stato aggredito da un estremista di sinistra nella zona di Trastevere. L’episodio, scrive il Corriere della Sera, è avvenuto nella giornata di sabato 18 luglio 2020 con Valerio Carocci che è stato portato in ospedale per farsi medicare. La Digos ha denunciato a piede libero il responsabile che sembra essere vicino ad estremisti di sinistra antagonista. Sono in corso tutte le verifiche del caso per ricostruire meglio la ... Leggi su newsmondo

