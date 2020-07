Il poster di Lucifer 5 anticipa l’ultima tentazione di Chloe: cadrà tra le braccia del diavolo o di Michael? (Di mercoledì 22 luglio 2020) L'ultima tentazione di Chloe nel poster di Lucifer 5, che anticipa la quinta stagione. A un mese dal rilascio della prima tranche di episodi, Netflix mostra un assaggio di ciò che potremmo vedere: la detective Decker cadrà finalmente tra le braccia del diavolo? Oppure si tratterà di suo fratello Michael?Come già il trailer aveva svelato, Tom Ellis si cala nel duplice ruolo di Lucifer e del suo gemello, l'arcangelo sceso sulla Terra con intenzioni tutt'altro che buone. Nel finale della quarta stagione, il signore degli Inferi è tornato nel suo regno per gestire e controllare i suoi demoni, impedendo loro di fuoriuscire di nuovo e seminare il caos. La decisione è stata presa a malincuore, proprio ... Leggi su optimagazine

