Il parroco che definisce il ddl Zan «una legge che se esprimi un parere contrario ai gruppi omosessualisti puoi andare in galera» (Di mercoledì 22 luglio 2020) «Il demonio sta lavorando molto, più di quanto ci immaginiamo, più di quanto pensiamo». Comincia così l’intervento in piazza di don Calogero D’Ugo, parroco di Belmonte Mezzagno (in provincia di Palermo) che ha deciso di attaccare il ddl Zan definendola – come ormai siamo stati abituati – legge bavaglio che vuole tappare la bocca a coloro che hanno un’opinione diversa da quella dei gay. La sua omelia ha incontrato l’approvazione di alcune delle persone presenti in piazza. LEGGI ANCHE >>> Salvini: «Non sono omofobo ma» ed espone sui suoi social attivisti LGBT che protestano Il ddl Zan semina «zizzania sociale» ed è un’«azione pericolosa» Don Calogero D’Ugo tuona: «In Senato c’è una ... Leggi su giornalettismo

