Il Paradiso delle Signore oggi, anticipazioni 22 luglio: Adelaide si vendica di Umberto (Di mercoledì 22 luglio 2020) Trama e anticipazioni Il Paradiso delle Signor puntata di oggi: la vendetta di Adelaide su suo cognato Umberto arriva nel momento peggiore. La Contessa decide di svelare la relazione segreta tra i due mettendo così in pericolo la Banca del Guarnieiri. Silvia dice la verità a Roberta sulle condizioni di Federico mentre Vittorio e Riccardo cercano di consolare Marta che ha appena perso il bambino. Torna l’appuntamento quotidianoArticolo completo: Il Paradiso delle Signore oggi, anticipazioni 22 luglio: Adelaide si vendica di Umberto dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

