Il nuovo viaggio di Alex: dimesso e trasferito per la neuroriabilitazione (Di mercoledì 22 luglio 2020) Pier Augusto Stagi Spostato in un centro d'eccellenza Lecchese. I parametri sono stabili, c'è una speranza Un nuovo viaggio, verso la speranza. Una nuova tappa, lenta e complicata, che necessiterà pazienza e determinazione, metodo e convinzione, caratteristiche che ad Alex Zanardi non sono mai mancate. Il campione bolognese è stato trasferito ieri a Villa Beretta di Costa Masnaga, in provincia di Lecco, una struttura di eccellenza, immersa nel verde (81 posti letto, ndr), con un centro di bioingegneria dedicato alla medicina riabilitativa di chi ha subito ictus, gravi lesioni cerebrali o midollari e di chi soffre di malattie neuromuscolari. Qui, più volte, è stato ricoverato Umberto Bossi, il fondatore della Lega. E a Villa Beretta è stato curato anche Bruno Arena, ... Leggi su ilgiornale

Il periodo è propizio, milioni di consumatori sono pronti ad abbandonare le proprie dimore per recarsi nei luoghi di villeggiatura, felici di staccare per un breve periodo dal lavoro. Gli smartphone s ...

L'INCIDENTE IL 19 GIUGNO

Alex Zanardi è stato dimesso e trasferito in un centro specialistico di neuro-riabilitazione. Lo comunica in una nota la direzione sanitaria dell’Azienda ospedaliero-universitaria senese. Ricoverato d ...

Alex Zanardi è stato dimesso e trasferito in un centro specialistico di neuro-riabilitazione. Lo comunica in una nota la direzione sanitaria dell'Azienda ospedaliero-universitaria senese. Ricoverato d ...