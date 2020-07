Il neo-acquisto del Brest è stato picchiato e gli hanno incendiato l’auto (Di mercoledì 22 luglio 2020) Non comincia nel migliore dei modi, l’avventura del 22enne Ronael Pierre-Gabriel col Brest. Il giocatore, arrivato due settimane fa in prestito dal Mainz, è stato aggredito lunedì sera e la sua automobile è stata incendiata. L’Equipe racconta che il giocatore si trovava in uno dei quartieri più malfamati della città. Lì sarebbe stato bloccato da un gruppo di ragazzi molto giovani che l’hanno picchiato. Pierre-Gabriel prima avrebbe cercato di difendersi, poi avendo capito di essere in minoranza ha preferito darsi alla fuga. Non è ancora chiaro il motivo per cui si trovasse in quella zona di Brest, intanto la polizia sta indagando sull’accaduto. Communiqué officiel du Stade Brestois 29 ... Leggi su ilnapolista

_SiGonfiaLaRete : #Ligue1, il neo-acquisto del Brest Pierre-Gabriel vittima di aggressioni. La polizia apre un'indagine - Boboj29 : Davanti alla difesa 2 con i piedi piu' che buoni ,pensavo a Bentancur e a Arthur neo acquisto dal Barca I 3 sarebb… - nocerinalive : Il focus dell’esperto: Conosciamo meglio il neo acquisto Mario Cappa - fabiocavagnera : Il neo acquisto biancorosso è in arrivo nel capoluogo lombardo dagli USA ed ha lanciato il suo messaggio social sul… - OlimpiaMiNews : Il neo acquisto biancorosso è in arrivo nel capoluogo lombardo dagli USA ed ha lanciato il suo messaggio social sul… -

Ultime Notizie dalla rete : neo acquisto Il focus dell'esperto: Conosciamo meglio il neo acquisto Mario Cappa Nocerina Live Mikhitaryan, Sanchez, Smalling, Moses: quale il destino dei prestiti dalla Premier League?

Sono tanti i giocatori in prestito dalla Premier League nella nostra Serie A spartiti tra Inter e Roma: da quale sarà il loro destino nella prossima stagione? Inter e Roma hanno nelle proprie rose due ...

"Io dico ai giovani, non abbiate mai paura"

"Sono molto contento di venire a Rovigo – commenta il neo acquisto rossoblù – è il palcoscenico più importante della mia carriera, quindi è una grande sfida. Finalmente potrò giocare al Battaglini non ...

Sono tanti i giocatori in prestito dalla Premier League nella nostra Serie A spartiti tra Inter e Roma: da quale sarà il loro destino nella prossima stagione? Inter e Roma hanno nelle proprie rose due ..."Sono molto contento di venire a Rovigo – commenta il neo acquisto rossoblù – è il palcoscenico più importante della mia carriera, quindi è una grande sfida. Finalmente potrò giocare al Battaglini non ...