Il Napoli valuta di inserire Pellegrini nella trattativa con la Juve per Milik (Di mercoledì 22 luglio 2020) Arek Milik è nel mirino della Juventus e anche a lui non dispiacerebbe la destinazione, ma finora, come contropartita, il Napoli ha aperto solo a Bernardeschi. Il centrocampista, però, ha un ingaggio troppo alto che frena l’affare. Ecco perché, secondo quanto scrive Repubblica Napoli, non è escluso che nella trattativa venga inserito Luca Pellegrini. Scrive il quotidiano: “Il bomber polacco è sempre nel mirino della Juve, ma lo scambio con Bernardeschi è difficile per l’ingaggio alto dell’ex villa. Nell’affare non è da escludere l’inserimento di Luca Pellegrini: il terzino sinistro è un’esigenza considerando le difficoltà di Ghoulam, ... Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Napoli valuta In attesa di Osimhen il Napoli valuta le alternative, c'è anche Immobile IlNapolista Diritti tv, la Lega si 'libera' di Sky e diventa produttore della Serie A? I dettagli del piano di De Laurentiis

La Lega Serie A è pronta a fare da sé in vista in tema di diritti televisivi. Secondo quanto riferisce l'Ansa, al termine del pranzo tra i presidenti tenutosi a ...

SKY – Incontro a Capri tra De Laurentiis e l’agente di Koulibaly: il City punta forte, ma la richiesta azzurra è alta

Il giornalista di Sky Massimo Ugolini ha riportato le ultime notizie sull’eventuale cessione di Kalidou Koulibaly ai microfoni di Sky Sport 24. “C’è stato in questi giorni un incontro a capri tra Fali ...

