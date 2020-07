Il Napoli era su Under già quando lo prese la Roma (Di mercoledì 22 luglio 2020) Non è da ora che il Napoli è sulle tracce di Cengiz Under. Il giocatore è ben noto a Cristiano Giuntoli, direttore sportivo degli azzurri, che da anni segue con attenzione i migliori prospetti del calcio turco, come Elmas. Il Corriere dello Sport racconta infatti un retroscena nella trattativa che poi ha portato Under alla Roma. Under fu scovato da Cristiano Giuntoli in Turchia, trattativa complessa e laboriosa, poi evaporata per un po’: fu in quell’istante che la Roma, con Monchi, si intrufolò, sistemò 15 milioni di euro sul tavolo, garantì un 20% in caso di futura rivendita al Basaksehir e si portò a casa un’ala (così le chiamavano una volta) che ha le caratteristiche inseguite adesso anche da ... Leggi su ilnapolista

pisto_gol : Il suo Napoli giocava meglio di tutti e dicevano che era un perdente. Con il Chelsea, adattando le idee ai giocator… - alex_orlowski : L’Italia del digitale farlocco grazie @Apple per il “pacco”! E questo era il 2017! #facciamorete - Bea_Mary84 : @SalpadrinoT altri, ma a me pare molto indicativo come dato questo. Non è mai andato oltre gli ottavi di Champions… - napolista : Il Napoli era su Under già quando lo prese la Roma Lo rivela il Corriere dello Sport. Monchi approfittò di una fase… - FrancescaTutin3 : Di #Napoli era Mario Paciolla. Ragazzo assassinato in colombia di cui si sta parlando troppo poco. Lavorava per l'o… -