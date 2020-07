Il mistero del lago prosciugato di Dirty Dancing: dopo 12 anni torna l'acqua (Di mercoledì 22 luglio 2020) Per dodici anni è rimasto senza acqua: il Lake Mountain, in Virginia, famoso per aver fatto da sfondo a scene topiche di Dirty Dancing, fino a poco tempo fa era solo un letto di terra brunastra pieno di pesci morti. Ma da qualche settimana - come riporta la CNN - è tornato a riempirsi d’acqua: secondo gli scienziati si tratta di un fenomeno insolito ma naturale che avviene ogni 400 anni.Il Mountain Lake - dove i protagonisti Johnny e Baby provano la famosa “presa dell’angelo” - cominciò a prosciugarsi alla fine degli anni ’90: a partire dal 2008 era completamente privo d’acqua. Quando i fan del film hanno visto le prime immagini del lago tornato ... Leggi su huffingtonpost

repubblica : Il mistero dell’estate senza afa, ultimo regalo del clima impazzito [di ILARIA CIUTI] [aggiornamento delle 08:00] - NicolaPorro : Benetton simpatici? No. Benetton colpevoli? Non so. Il prezzo dell'esproprio? Il vero mistero. Ma questa volta del governo - CarloStagnaro : Domanda #3: è consapevole @giuseppeconteit del potenziale conflitto di interesse che investe la sua consigliera, la… - robertoesposti : La schizofrenia di @repubblica sugli articoli a tema meteorologico: nello stesso giorno 'Il mistero dell'estate sen… - monicamondini : @SkyTG24 Il mistero del ministero -

Ultime Notizie dalla rete : mistero del Svelato il mistero del 'mostro marino' di Leonardo: era il fossile di una balena inToscana Spariscono gatti e non si trovano i cadaveri: mistero a Torre del Lago

A Torre del Lago stanno sparendo tutti i gatti fra via Schicchi, via Butterfly, via Puccini. A raccontarlo alla nostra redazione Patrizia Vitturini, anche lei vittima della sparizione del suo felino.

Il mistero del lago prosciugato di Dirty Dancing: dopo 12 anni torna l'acqua

Quando i fan del film hanno visto le prime immagini del lago tornato in sé hanno gridato al “miracolo” sui social: in realtà, ad intervalli di tempo molto lunghi, il Mountain Lake torna a essere pieno ...

A Torre del Lago stanno sparendo tutti i gatti fra via Schicchi, via Butterfly, via Puccini. A raccontarlo alla nostra redazione Patrizia Vitturini, anche lei vittima della sparizione del suo felino.Quando i fan del film hanno visto le prime immagini del lago tornato in sé hanno gridato al “miracolo” sui social: in realtà, ad intervalli di tempo molto lunghi, il Mountain Lake torna a essere pieno ...