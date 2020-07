Il ministro Azzolina vanta le sue competenze eppure in Ue siamo tra gli ultimi per istruzione (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nonostante il ministro dell’istruzione Lucia Azzolina ritenga di essere la persona giusta nel posto giusto, il report dell’Istat parla chiaro: gli italiani sono tra gli ultimi in Europa per livello d’istruzione. Nonostante nelle ultime settimane il ministro dell’istruzione Lucia Azzolina abbia più volte parlato di una scuola che guarda già al futuro, moderna e digitalizzata … L'articolo Il ministro Azzolina vanta le sue competenze eppure in Ue siamo tra gli ultimi per istruzione proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

