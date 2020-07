Il milan batte il sassuolo e pioli rinnova, salta rangnick (Di mercoledì 22 luglio 2020) REGGIO EMILIA, ITALPRESS, - Serata dalle mille emozioni per il milan. Mentre la squadra giocava e vinceva per 2-1 sul campo del sassuolo, dalla Germania e' arrivata la notizia che Ralf rangnick, ... Leggi su gazzettadiparma

siamo_la_Roma : ??? Le prime pagine di oggi ?? Svolta #Milan: niente #Rangnick, resta #Pioli ?? Intanto #Ibra stende il #Sassuolo e… - LaStampa : L’allenatore firma un biennale, il tecnico tedesco invece rinuncia e resta al Lipsia. Una doppietta di Ibrahimovic… - PulitiElena : RT @fanpage: Doppietta di Ibrahimovic: Milan batte Sassuolo 2-1, aggancia il quinto posto #SassuoloMilan - finallyaxxx : RT @andreafabris96: Al #MapeiStadium, il ??? #Milan batte 2-1 il ??? #Sassuolo. Decisiva la doppietta di Zlatan #Ibrahimovic ????. Inutile il r… - TerrinoniL : Doppio Ibra, il Milan batte il Sassuolo 2-1. Pioli resta sulla panchina dei rossoneri -

Ultime Notizie dalla rete : milan batte

Reggio Emilia, 21 lug. - Continua la serie positiva del Milan che ottiene la terza vittoria consecutiva battendo a Reggio Emilia il Sassuolo per 2-1 grazie alla doppietta di Zlatan Ibrahimovic, non è ...REGGIO EMILIA (ITALPRESS) - Serata dalle mille emozioni per il Milan. Mentre la squadra giocava e vinceva per 2-1 sul campo del Sassuolo, dalla Germania e' arrivata la notizia che Ralf Rangnick, prome ...