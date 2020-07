Il Milan batte il Sassuolo e Pioli rinnova, salta Rangnick (Di mercoledì 22 luglio 2020) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Serata dalle mille emozioni per il Milan. Mentre la squadra giocava e vinceva per 2-1 sul campo del Sassuolo, dalla Germania è arrivata la notizia che Ralf Rangnick, promesso sposo della società rossonera, non si trasferirà a Milanello per la nuova stagione. “Insieme al Milan abbiamo concordato che non è il momento giusto per lavorare insieme. Per questo motivo e tenendo conto dei buoni risultati che sta ottenendo Pioli, abbiamo deciso insieme che non avrò alcun ruolo nel Milan” ha fatto sapere Ragnick. E al termine del match con il Sassuolo il club rossonero ha ufficializzato la conferma del tecnico italiano: “AC Milan annuncia di aver raggiunto un ... Leggi su iltempo

