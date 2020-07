Il Mediterraneo secondo Salvini: «I tunisini vengono a pescare nel nostro mare e ci lasciano gli infetti in cambio» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Matteo Salvini è intervenuto dal Senato insieme a Gianmarco Centinaio (resp. dipartimento Agricoltura Lega), Giorgio Bergesio, Giampaolo Vallardi e Lorenzo Viviani per enunciare le sue proposte e quelle della Lega per sostenere produttori e lavoratori del mondo agricolo, oltre che i produttori e lavoratori del settore della pesca. In modo particolare, il leader della Lega ha parlato dei pescatori tunisini e della loro presenza nel Mediterraneo. LEGGI ANCHE > Salvini: «Ritenete giusto rischiare la galera per difendere la famiglia?» e la folla risponde: «Sì» Pescatori tunisini, le parole di Salvini al Senato «So perfettamente che sui giornali ciò di cui stiamo parlando troverà soltanto una riga e mezza – ha detto ... Leggi su giornalettismo

Ultime Notizie dalla rete : Mediterraneo secondo La Turchia cerca gas nel Mediterraneo e provoca la Grecia. Erdogan: “Non ci serve il permesso di… Il Fatto Quotidiano Allarme nel Mediterraneo: gommone con 120 migranti a bordo si sta sgonfiando

Le prove delle stragi da occultare galleggiano trascinate dalla corrente. Dopo quello avvistato per quattro volte dal 29 giugno, oggi un altro cadavere è segnalato dall’aereo di Sea Watch. Quel velivo ...

Giovani organisti sardi ad Alghero per la rassegna internazionale

Tre giovani musicisti cagliaritani: Benedetta Porcedda, Efisio Aresu e Sara Pirroni. Uno studente romano che frequenta il Conservatorio "D.P. da Palestrina" di Cagliari. Sono i protagonisti di questa ...

