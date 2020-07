Il libro "sposa" il podcast: l'accordo tra HarperCollins e la piattaforma Storielibere (Di mercoledì 22 luglio 2020) Leggi un libro. E poi ascoltalo. Oppure il contrario. Ma non solo. È il nuovo “matrimonio” tra la casa editrice HarperCollins e la piattaforma di podcast Storielibere, che lanciano un innovativo progetto congiunto, con l’obiettivo di creare un ponte tra due universi narrativi paralleli incentrati sulla parola: quello del libro, dalla tradizione secolare, e quello del podcast, che entra solo nel 2008 come neologismo nel Vocabolario Treccani ma è in vertiginosa ascesa, in Italia e nel mondo.“Siamo i primi - racconta l’ad di HarperCollins Italia, Laura Donnini - nel panorama internazionale a lanciare un vero progetto crossmediale tra un editore di libri e uno di podcast, che non sia un semplice ... Leggi su huffingtonpost

