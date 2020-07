Il leader del Cinema America aggredito da un militante di estrema sinistra (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il leader del Cinema America e fondatore dell'associazione I ragazzi del Piccolo Cinema America, Valerio Carocci, è stato aggredito sabato pomeriggio a Trastevere, a Roma. Un ragazzo, noto nell'ambiente della sinistra estrema e dei centri sociali, è stato denunciato. Secondo quanto si apprende, l'aggressione sarebbe scattata dopo un incontro casuale in strada, a Trastevere, dopo insulti e minacce. Il ragazzo sarebbe stato afferrato al collo mentre era sul motorino e poi lasciato a terra. Un anno fa la sua ex ragazza venne aggredita, sempre a Trastevere, pochi giorni dopo il pestaggio subito da quattro ragazzi che indossavano la maglietta del Cinema America. In ... Leggi su iltempo

leader del Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : leader del