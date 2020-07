“Il ladro di cardellini”, venerdì al Gaveli il regista ed i protagonisti del film (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Venerdì 24 luglio, nell’Arena Gaveli, sarà proiettato il film “Il ladro di cardellini” di Carlo Luglio, alla presenza del regista e degli attori protagonisti che introdurranno l’opera e interagiranno con il pubblico. Si tratta di una riuscitissima commedia amara che, pur mantenendo uno stile fresco e divertente, non disdegna qualche riflessione importante ed impegnata sul destino della vita e sulla possibilità di riscatto che i personaggi del film devono ricercare fino alla fine dell’opera. Tra i protagonisti del film che saranno presenti alla proiezione, c’è l’attore Ernesto Mahieux, veterano della recitazione che ha lavorato con artisti ... Leggi su anteprima24

