Il Governo si muove verso lo scostamento di bilancio: si parla di 25 miliardi di euro (Di mercoledì 22 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (22 luglio) Secondo i programmi la richiesta dovrebbe essere ufficializzata questa sera durante il Consiglio dei ministri. Eppure qualche anticipazione sta cominciando a trapelare. Come spiegano fonti di maggioranza a Palazzo Chigi ora è in corso un vertice tra i capidelegazione e i responsabili economici di Pd, M5s, Italia Viva e Leu. All’incontro è presente anche il premier Giuseppe Conte. Al momento sembra che il Governo chiederà uno scostamento di bilancio alle Camere di 25 miliardi di dollari. Dalle previsione la richiesta di nuovo deficit dovrebbe essere tra i 20 e i 25 miliardi di euro. La maggior parte di questo scostamento di bilancio sara inpiegata per la Cassa integrazione destinata ... Leggi su open.online

Massimo21705820 : @GiorgiaMeloni Cara Meloni IL GOVERNO si muove su vie MAESTRE, dove non c’è stato molto COVID vuol dire che la POP… - Open_gol : Ecco per cosa saranno destinati i nuovi fondi: - Cassa integrazione per l'emergenza Coronavirus - Enti locali - I… - antnqu : Ho la sensazione che con @datecivoce siamo riuscite a farci ascoltare! Qualcosa si muove nella giusta direzione… - lupettorosso76 : Morti sul lavoro femminicidi e violenze sessuali in aumento nel totale silenzio del governo... mentre la politica s… - marcofontebasso : RT @fdondi1: @emanuelefelice2 @GiuseppeConteIT @amendolaenzo Adoro la gente che parla come se il governo vedesse che colore ha una banconot… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo muove Nautica: Cecchi, il Governo si muove a corrente alternata - Nautica e Sport - Mare Agenzia ANSA Aiuti a famiglie e aziende in tre mosse

Sono tre gli interventi che l'amministrazione comunale di Soave ha messo in atto per sostenere le attività commerciali e professionali e le famiglie con figli in età scolare della comunità soavese, co ...

Aeroporto: Renzi, la mossa del cavillo

Nel Decreto Semplificazioni del Governo Conte c'è una norma che dà la spinta al progetto dell'ampliamento dell'aeroporto di Peretola, fermo per le autorizzazioni bocciate. Lo riporta Il Fatto Quotidia ...

Sono tre gli interventi che l'amministrazione comunale di Soave ha messo in atto per sostenere le attività commerciali e professionali e le famiglie con figli in età scolare della comunità soavese, co ...Nel Decreto Semplificazioni del Governo Conte c'è una norma che dà la spinta al progetto dell'ampliamento dell'aeroporto di Peretola, fermo per le autorizzazioni bocciate. Lo riporta Il Fatto Quotidia ...