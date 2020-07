Il gladiatore, Russell Crowe: "Il senso di colpa mi ha rovinato la gioia per l'Oscar" (Di mercoledì 22 luglio 2020) Russell Crowe ammette di essersi sentito in colpa dopo aver vinto l'Oscar per Il gladiatore perché il regista Ridley Scott, vero artefice del film, non è stato premiato. La star Russell Crowe svela di non essersi goduto appieno il successo per l'Oscar conquistato per Il gladiatore perché era attanagliato dal senso di colpa per la troppa attenzione ricevuta. Il gladiatore ha ottenuto 12 candidature all'Oscar vincendo cinque statuette: miglior film, miglior attore (Crowe), migliori costumi, miglior sonoro e migliori effetti visivi. Crowe, ospite al Today Show, ha però rivelato di essersi sentito in ... Leggi su movieplayer

Il gladiatore ha ottenuto 12 candidature all'Oscar vincendo cinque statuette: miglior film, miglior attore (Crowe), migliori costumi, miglior sonoro e migliori effetti visivi. Crowe, ospite al Today S ...

