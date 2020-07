Il giorno che lo specchio tornò a sorridermi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Vi siete mai guardate allo specchio senza riconoscervi? Avete mai pianto davanti ad un vestito che non vi entrava più? In questo ultimo anno mi è capitato più di una volta, ed ognuna di queste è impressa nella mia testa come un tatuaggio indelebile. C’è stata quella in cui cercavo il vestito nero da mettere per un gala di cui io ero l’ospite d’onore, che non mi passava dal tronco, e allora mi sono raccontata che no, quell’abito non andava bene, troppo scollato, troppo corto, troppo nero, insomma troppo. Volevo risplendere quella sera, ma invece di illuminarmi, mi sono spenta, come tutte le volte in cui non riuscita a rientrare nei miei panni. Non è questione di superficialità, non significa nemmeno essere frivoli, significa solo camminare in scarpe che non sono tue, vedere il riflesso di un corpo ... Leggi su dilei

Ultime Notizie dalla rete : giorno che L’oroscopo del giorno 22 luglio: il Sole passa da Cancro a Leone Fanpage.it Gli eroi in bianconero: Benito SARTI

Ogni giorno il bocia spinge quel trabiccolo per quaranta chilometri ... si inginocchiava per controllare se le scarpe fossero ben allacciate. Era molto di più che un semplice rituale scaramantico.

C’era una volta la rosetta: in calo la produzione del pane dei romani

Sua maestà la rosetta sta per lasciare la corona. Dopo cinquant’anni di dominio assoluto dietro al bancone dell’alimentari, è ormai pronta ad abdicare. I romani hanno deciso che i tempi sono maturi pe ...

