Il figlio di Zanardi: 'Buone prospettive di ripresa' (Di mercoledì 22 luglio 2020) Per Alex Zanardi è il giorno 1. Il campione paralimpico è ricoverato da ieri, martedì 21 luglio, a Villa Beretta di Costa Masnaga, Lecco, , centro d'eccellenza per la riabilitazione neurologica, dopo ... Leggi su gazzetta

Per Alex Zanardi è il giorno 1. Il campione paralimpico è ricoverato da ieri, martedì 21 luglio, a Villa Beretta di Costa Masnaga (Lecco), centro d'eccellenza per la riabilitazione neurologica, dopo u ...Ai viaggi sotto il tunnel della speranza, Alex Zanardi è abituato. Anzi, senza esagerare, è lui il simbolo di quell’Italia, non di rado dimenticata!, che rifiuta la rassegnazione, muovendosi in direzi ...