Il fidanzato si rifiuta di litigare, lei gli spara e lo lascia in strada in gravi condizioni Prima ha sparato al suo fidanzato, poi lo ha lasciato a terra in condizioni critiche. Il motivo di un tale gesto? Semplicemente lui si sarebbe rifiutato di litigare. Così la 29enne Jenalisha Lawrence è accusata di tentato omicidio di secondo grado dopo la sparatoria avvenuta nel quartiere Caddo Heights di Shreveport, in Louisiana. L'uomo, di 34 anni, è stato trovato riverso a terra in gravi condizioni. Il compagno della donna è stato poi portato al Ochsner LSU Health Shreveport ...

Prima ha sparato al suo fidanzato, poi lo ha lasciato a terra in condizioni critiche. Il motivo di un tale gesto? Semplicemente lui si sarebbe rifiutato di litigare. Così la 29enne Jenalisha Lawrence ...

Il fidanzato non voleva litigare e lei, stizzita, ha preso la pistola, gli ha sparato ferendolo in modo grave e poi se ne è andata, lasciandolo a terra in mezzo a una strada in fin di vita. Per questo ...

