Il fidanzato non vuole litigare, lei gli spara e lo lascia agonizzante in mezzo alla strada (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il fidanzato non voleva litigare e lei, stizzita, ha preso la pistola, gli ha sparato ferendolo in modo grave e poi se ne è andata, lasciandolo a terra in mezzo a una strada in fin di vita. Per questo è ricercata con l’accusa di tentato omicidio di secondo grado Jenalisha Lawrence, 29 anni. A dare la notizia è il Daily Mail: la sparatoria è avvenuta nel quartiere Caddo Heights di Shreveport, in Louisiana, negli Usa. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno ritrovato l’uomo, un 34enne, riverso a terra. Subito è stato trasportato d’urgenza all’Ochsner LSU Health Shreveport, in prognosi riservata. La polizia sta ora cercando di rintracciare la donna che presumibilmente ... Leggi su ilfattoquotidiano

stanzaselvaggia : Il fidanzato della Elia ha appena detto che lei non sa mandare una email. Lui che compra i biglietti del treno all’… - FQMagazineit : Il fidanzato non vuole litigare, lei gli spara e lo lascia agonizzante in mezzo alla strada - clikservernet : Il fidanzato non vuole litigare, lei gli spara e lo lascia agonizzante in mezzo alla strada - Noovyis : (Il fidanzato non vuole litigare, lei gli spara e lo lascia agonizzante in mezzo alla strada) Playhitmusic - - AdriJuve64 : @DilettaLeotta bella mia ringrazia Dio non era al tuo livello. in bocca al lupo. Diletta Leotta tradita dal fidanza… -

Ultime Notizie dalla rete : fidanzato non Il fidanzato non vuole litigare, lei gli spara e lo lascia agonizzante in mezzo alla strada Il Fatto Quotidiano Giorgio Manetti contro Sirius: "Meglio che torni a fare il marinaio"

Giorgio Manetti, ex protagonista del trono over di 'Uomini e Donne' e storico fidanzato di Gemma Galgani, ospite di Francesco Fredella sulle frequenze di Rtl 102.5 ha commentato, per la prima volta, l ...

Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi insieme a Ibiza: le Foto degli incontri segreti della neo coppia

Dopo l'annuncio della fine del matrimonio con Stefano De Martino, Belen Rodriguez sta cercando di voltare pagina e ricominciare con Gianmaria Antinolfi. A rivelarlo è il settimanale Chi che ha raccont ...

Giorgio Manetti, ex protagonista del trono over di 'Uomini e Donne' e storico fidanzato di Gemma Galgani, ospite di Francesco Fredella sulle frequenze di Rtl 102.5 ha commentato, per la prima volta, l ...Dopo l'annuncio della fine del matrimonio con Stefano De Martino, Belen Rodriguez sta cercando di voltare pagina e ricominciare con Gianmaria Antinolfi. A rivelarlo è il settimanale Chi che ha raccont ...