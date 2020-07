Il coronavirus pesa sugli affari di Medacta (Di mercoledì 22 luglio 2020) Per la prima volta l'azienda registra un tasso di crescita negativo. Ma a giugno è partita la ripresa Leggi su media.tio.ch

Agenzia_Italia : L'emergenza #Covid pesa di più sulle donne, dice il #Fmi #AGI - Ticinonline : Il coronavirus pesa sugli affari di Medacta #coronavirus #medacta #ticino - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: L'emergenza #Covid pesa di più sulle donne, dice il #Fmi #AGI - hurree16 : RT @Agenzia_Italia: L'emergenza #Covid pesa di più sulle donne, dice il #Fmi #AGI - FedericaCalvia : L'emergenza Covid pesa di più sulle donne, dice il Fmi -

Ultime Notizie dalla rete : coronavirus pesa

Ticinonline

CASTEL SAN PIETRO - L'epidemia di coronavirus ha inciso sui conti di Medacta, generando per la prima volta nella storia dell'azienda un tasso di crescita negativo: nel primo semestre è infatti sceso ( ...Norman Eleazar ha trascorso gli ultimi 14 anni lavorando in alberghi di lusso nelle scintillanti capitali degli stati del golfo Persico. Era a Teheran, dove lavorava come responsabile delle vendite al ...