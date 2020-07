Il commissario Montalbano-Il metodo Catalanotti: su Rai 1 nel 2021 un solo episodio (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sarà un vero e proprio evento per il pubblico di Rai 1. Dopo le repliche andate in onda praticamente per tutta la primavera estate del 2020, Il commissario Montalbano tornerà il prossimo anno, nel 2021 quindi, con un solo episodio. Il commissario Montalbano-Il metodo Catalanotti è l’ultimo episodio , almeno per il momento, tratto dalla saga dei romanzi di Andrea Camilleri. Una sola grande serata per il pubblico che ha dimostrato tutto il grande amore verso Salvo, il commissario più atteso e seguito sul piccolo schermo. Non ci resta quindi che scoprire qualche dettaglio in più su questo ultimo episodio. Ecco per voi le anticipazioni. IL ... Leggi su ultimenotizieflash

