IL CIMITERO DI TRAPANI HA IL NUOVO REGOLAMENTO PER L’EDILIZIA PRIVATA (Di mercoledì 22 luglio 2020) Dai consiglieri Passalacqua, La Barbera, Peralta, La Porta riceviamo il seguente comunicato che per l’interesse pubblico volentieri pubblichiamo: Ieri il Consiglio Comunale ha approvato la proposta di delibera avente per oggetto la modifica del REGOLAMENTO per l’edilizia PRIVATA nel CIMITERO comunale di TRAPANI. Tale delibera di Giunta deriva da una proposta inviata all’Amministrazione Comunale da... L'articolo IL CIMITERO DI TRAPANI HA IL NUOVO REGOLAMENTO PER L’EDILIZIA PRIVATA puoi vederlo su: Tvio TRAPANI. Leggi su tvio

tvio2 : IL CIMITERO DI TRAPANI HA IL NUOVO REGOLAMENTO PER L’EDILIZIA PRIVATA - Marco_Rizzo : Il lungomare #Trapani/#Erice è sia un sogno che un incubo. Solo in una terra succube delle sue stesse contraddizion… - infoiteconomia : Due compagnie e il 'cimitero' degli aerei, Musumeci e Ombra: 'Così rilanciamo l'aeroporto di Trapani' - RetweetPalermo : RT @rep_palermo: Due compagnie e il 'cimitero' degli aerei, Musumeci e Ombra: 'Così rilanciamo l'aeroporto di Trapani' [di GIOACCHINO AMATO… - rep_palermo : Due compagnie e il 'cimitero' degli aerei, Musumeci e Ombra: 'Così rilanciamo l'aeroporto di Trapani' [di GIOACCHIN… -

Ultime Notizie dalla rete : CIMITERO TRAPANI Trapani, approvato nuovo regolamento per l'edilizia privata nel cimitero comunale Trapanisi.it Castellammare, approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020 -2022: ecco cosa prevede

La giunta comunale di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, ha approvato il bilancio ... pedonale di via Euclide che collega il cimitero con la circonvallazione.

Dimissioni D’Agostino, Katia Orlando: "Sui cimiteri servono scelte radicali"

20Raddoppiano le corse per il collegamento Trapani-Punta Raisi 12:13Dissesto idrogeologico, dalla Regione un piano per la protezione delle spiagge siciliane 12:08Fondi per 400mila euro dalla Regione ...

La giunta comunale di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, ha approvato il bilancio ... pedonale di via Euclide che collega il cimitero con la circonvallazione.20Raddoppiano le corse per il collegamento Trapani-Punta Raisi 12:13Dissesto idrogeologico, dalla Regione un piano per la protezione delle spiagge siciliane 12:08Fondi per 400mila euro dalla Regione ...