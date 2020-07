Il bollettino del Coronavirus in Italia oggi (Di mercoledì 22 luglio 2020) I dati del bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus oggi in Italia: ci sono 282 nuovi casi, nove morti e 197 guariti. Il bollettino del Coronavirus in Italia oggi 51 sono i casi registrati di Coronavirus in Lombardia oggi con un decesso. Nessun decesso, 13 nuovi contagi (di cui 9 asintomatici), +26 guariti, dice invece l’Unità di crisi della Regione Piemonte. 57 sono invece i casi in Emilia Romagna con due decessi: 41 sono asintomatici. Per quanto riguarda le altre regioni, trentasei dei 269 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono positivi e appartengono nella maggior parte dei casi a bengalesi ... Leggi su nextquotidiano

