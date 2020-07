Il Barcellona pensa a Blanc per sostituire Setien se non batte il Napoli (Di mercoledì 22 luglio 2020) Le difficoltà emerse in questa stagione, per il Barcellona, sono rimaste anche con l’arrivo di Quique Setien in panchina. Per questo motivo, stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo Sport, il club avrebbe già individuato in Laurent Blanc un possibile sostituto dell’attuale allenatore se il percorso in Champions League non fosse all’altezza della squadra. A partire, dunque, dagli ottavi di ritorno da disputare contro il Napoli il prossimo 8 agosto. Blanc, che ha giocato nel Napoli nella stagione 1991/92, non allena dal 2016, quando dopo tre anni lasciò la guida del Paris Saint-Germain. L'articolo Il Barcellona pensa a Blanc per sostituire Setien se non ... Leggi su ilnapolista

