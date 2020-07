Iacopo Melio: si candida con il PD “Abbiamo il dovere di fare politica” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Iacopo Melio, fondatore della onlus #vorreiprendereiltreno, si candida come Capolista a Firenze con il Partito Democratico per il Consiglio Regionale della Toscana. L’annuncio è arrivato dalla pagine facebook dello stesso Melio: “Abbiamo il diritto, ma soprattutto il dovere di fare politica”. Sondaggi politici Toscana: centrosinistra vicino al 50%, M5S fuori dai giochi Il fondatore di … Leggi su periodicodaily

pdvallearno : RT @RosaMDiGiorgi: Benvenuto nel Pd @iacopo_melio - cecetta : @iacopo_melio ecco! Iniziamo a migliorarlo da dentro ‘sto @pdnetwork ?????????????????? - rep_firenze : Iacopo Melio, neo candidato Pd: 'Mi batterò per i diritti di tutti' [di ERNESTO FERRARA] [aggiornamento delle 10:41] - CateFeni : RT @6000sardine: “Come scrivo in un mio libro: “A mostrare le proprie idee si perde sempre qualcuno per strada, ma a nasconderle si perde s… - sociobocciofila : @ldibartolomei @iacopo_melio è una gran persona. Ottima cosa! -