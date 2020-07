I talebani le uccidono i genitori: giovane afghana si vendica e diventa un simbolo nazionale (Di mercoledì 22 luglio 2020) Lei si chiama Qamar Gul, è una giovane afghana. Da qualche giorno è diventata un mito, in patria e sui Social. Un gruppo di talebani il 17 luglio ha ucciso i suoi genitori, ma lei, appena adolescente, ha imbracciato le armi e sparato agli assalitori. Due miliziani sono morti e altri sono rimasti feriti e lei è diventata un’eroina nazionale. È accaduto in un villaggio della provincia centrale di Ghor, dove fino a pochi giorni fa. La giovane afghana era la figlia di un capovillaggio Qamar viveva con il fratellino, la madre e il padre, capo villaggio. “I talebani cercavano il padre” ha riferito il capo della polizia locale, Habiburahman Malekzada. Una storia di ... Leggi su secoloditalia

