I primi effetti del Green Deal. Entro il 2050 l'Europa vuole dire addio al carbone (Di mercoledì 22 luglio 2020) L'Europa ha bisogno di una svolta Green. Il mondo sta cambiando, l'impegno delle aziende e degli Stati sul piano dell'ambiente sta aumentando e ormai i livelli di inquinamento erano troppo alti perché non intervenisse anche l'Unione Europea. In questo scenario è nato il "Green Deal", con cui l'UE si pone l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica Entro il 2050. Un processo che prevede la graduale abolizione del carbone come fonte di energia. Una sfida non da poco se si considera che in Europa sono attive decine di centrali a carbone che in alcuni casi sono fondamentali per le economie dei paesi che le ospitano. Ma il cambiamento è necessario, per il bene del pianeta ma anche della nostra ...

(Teleborsa) - Pesante l'effetto pandemia sui consumi di benzina e gasolio auto che nel primo semestre 2020 registrano un calo di 9,4 miliardi di euro, pari al 32,6%. Il calo è dovuto in particolare ...

