I film della serie animata Miraculous arriveranno su Disney+ (Di mercoledì 22 luglio 2020) Chiunque abbia figli, propri o di amici, ma anche – ammettiamolo – qualsiasi adulto che ogni tanto si conceda un guilty pleasure animato conosce Miraculous, la serie animata francese dei record che in questi anni ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Le storie di Ladybug e Chat Noir, questo è il sottotitolo nel nostro paese, è una produzione in computer grafica creata da Thomas Astruc nel 2015 e ambientata fra le strade e i tetti di Parigi: Marinette e Adrien sono due ragazzini come tanti che, però, grazie a degli amuleti magici, si trasformano in due supereroi destinati a sventare i piani del malvagio Papillon. Il successo degli episodi visti in 120 paesi diversi non sembra arrestarsi e, mentre si attendono nuove stagioni, sono in lavorazione diversi progetti cinematografici. La prima ... Leggi su wired

RobertoMaroni_ : Contrariamente a quanto insinuato da alcuni giornali, non c'è stato alcun “regalo” alla Lombardia Film Commission d… - romacinemafest : Una delle leggende più importanti della storia della musica: #Stardust, l'attesissimo film di Gabriel Range su… - WeCinema : Week end al cinema: ‘Famosa’ è il film debutto di Alessandra Mortelliti. 'Shooting the Mafia' regala un ritratto de… - TAL77SVAD : RT @dariovioli: A forza di fare visite in #RegioneLombardia, la Guardia di Finanza potrebbe aprire un comando anche lì. Ieri c'è stata una… - Calabrone5 : Hattori Hanzo, scena della Katana. Qual’era il meraviglioso film? ??Leo Rojas - Der einsame Hirte (Videoclip)… -

Ultime Notizie dalla rete : film della I film della serie animata Miraculous arriveranno su Disney+ Wired.it Festival del cinema a Shanghai, omaggio a Fellini

(ANSA-XINHUA) - SHANGHAI, 22 LUG - In occasione del 23esimo Festival Internazionale del Cinema di Shanghai (SIFF), in programma dal 25 luglio al 2 agosto, verrà celebrato il 100/mo anniversario della ...

L’ultimo “complotto” di Hitchcock

o la riproduzione della realtà (il documentario). Insomma, l’invenzione dei fratelli Lumière è diventata una “galassia” espansiva. Fino a quando? Intanto stasera Rete 4 ore 16.45 Complotto di famiglia ...

(ANSA-XINHUA) - SHANGHAI, 22 LUG - In occasione del 23esimo Festival Internazionale del Cinema di Shanghai (SIFF), in programma dal 25 luglio al 2 agosto, verrà celebrato il 100/mo anniversario della ...o la riproduzione della realtà (il documentario). Insomma, l’invenzione dei fratelli Lumière è diventata una “galassia” espansiva. Fino a quando? Intanto stasera Rete 4 ore 16.45 Complotto di famiglia ...