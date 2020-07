I convocati di Liverani per il Brescia (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il tecnico del Lecce Liverani ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera con il Brescia. Ecco di seguito la lista: Portieri: Gabriel, Vigorito, SavaDifensori: Vera, Lucioni, Paz, Donati, Monterisi, Radicchio, Meccariello, Rispoli, Dell’Orco, ColellaCentrocampisti: Shakhov, Saponara, Majer, Barak, Tachtsidis, MaselliAttaccanti: Mancosu, Lapadula, Falco, Rimoli Foto: profilo ufficiale Twitter Lecce L'articolo I convocati di Liverani per il Brescia proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

