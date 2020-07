I convocati di Juric per il Torino (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il tecnico dell’Hellas Verona Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati in vista del match contro il Torino. Ecco la lista definitiva: Portieri: Silvestri, Berardi, RadunovicDifensori: Faraoni, Rrahmani, Bocchetti, Gunter, Dimarco, Empereur, LovatoCentrocampisti: Veloso, Badu, Verre, Zaccagni, Pessina, Lazovic, Terracciano, LucasAttaccanti: Eysseric, Stepinski, Di Carmine, Borini, Salcedo Squalificati: Amrabat Infortunati: Kumbulla, Adjapong, Pazzini, Dawidowicz, Udogie, Danzi Foto: Juric foto twitter verona L'articolo I convocati di Juric per il Torino proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

