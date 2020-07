I convocati di D’Aversa per la sfida con il Napoli. Out Hernani, rientra Bruno Alves (Di mercoledì 22 luglio 2020) Mister D’Aversa ha diramato la lista dei 22 crociati per la sfida contro gli azzurri, tra cui spicca il rientro di Bruno Alves. Assenti Cornelius e Kucka, annunciati in conferenza e anche il portiere Radu ed Hernani, a causa di un problema muscolare. Tornano Darmian e Grassi dopo la squalifica. Portieri: Colombi, Sepe;Difensori: B. Alves, Darmian, Dermaku, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Regini;Centrocampisti: Barillà, Brugman, Grassi, Kulusevski, Kurtic;Attaccanti: Caprari, Gervinho, Inglese, Karamoh, Siligardi, Sprocati. Foto: Sito Ufficiale Parma L'articolo I convocati di D’Aversa per la sfida con il Napoli. Out Hernani, rientra Bruno Alves proviene da ... Leggi su alfredopedulla

