"I bambini sotto i 10 anni trasmettono il virus il 50% in meno degli adulti" (Di mercoledì 22 luglio 2020) I bambini diffondono il virus come gli adulti? Per la prima volta una ricerca cerca di dare una risposta alla domanda che affligge in molti soprattutto in vista della riapertura delle scuole. Secondo lo studio, che arriva dalla Corea del Sud, tutto dipende dall’età: i bambini fino ai 9 anni trasmettono il virus il 50% in meno rispetto agli adulti, ma i ragazzi tra i 10 e i 19 anni diffondono il virus più o meno come fanno gli adulti.Il team del Korea Centers for Disease Control and Prevention di Cheongju ha analizzato i casi di 5.796 «pazienti indice», coloro che hanno innescato un focolaio e ricostruito i contatti di ogni individuo, ... Leggi su huffingtonpost

I bambini al di sotto dei 10 anni avrebbero dunque una capacità di diffusione del virus dimezzata rispetto alle altre fasce di età. Non sono state individuate differenze significative nella diffusione ...

Gangi, dopo il lockdown torna “Una Montagna di Luoghi”

Un programma che coinvolge tutte le età, a partire dai bambini fino ai cento anni ... omaggio a Nick Drave con il tributo Way to Blue, sotto le stelle. Toccherà a Franco Arminio, il paesologo ...

