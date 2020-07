Highlights e gol Liverpool-Chelsea 5-3, Premier League 2019/2020 (VIDEO) (Di mercoledì 22 luglio 2020) Gli Highlights e i gol di Liverpool-Chelsea, match valevole per la trentasettesima giornata di Premier League 2019/2020, che ha visto i Reds prevalere con un pirotecnico 5-3 sui Blues. Gli uomini di Jurgen Klopp, dopo essere andati in vantaggio 3-0 grazie alle reti di Keita, Alexander-Arnold e Wijnaldum, subiscono il gol di Gioroud che sembra riaprire la gara. Nella ripresa ci pensa Firmino a ristabilire le distanze, ma il Chelsea non si arrende e accorcia nuovamente, prima con Abraham e poi con Pulisic. La formazione guidata da Frank Lampard si sbilancia in avanti alla ricerca del pareggio, ma viene punita ancora una volta dal Liverpool, che va a sego con Oxalde-Chamberlain. Leggi su sportface

