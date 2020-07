Highilights Serie A 35a giornata: i gol delle partite del 21 luglio (Di mercoledì 22 luglio 2020) Highlights Serie A 35a giornata i gol delle partite del 21-22-23 luglio Serie A senza sosta che torna in campo martedì 21 luglio per la 35a giornata del campionato con Atalanta – Bologna e Sassuolo – Milan ad aprire la giornata chiusa da Lazio – Cagliari giovedì sera. In questa ripresa di campionato le partite si svolgono alle 19:30 e 21:45 con alcuni incontri anche alle 17:15 (ma non durante la settimana). Ecco i gol: Highlights Serie A i gol di Atalanta – Bologna 1 a 0 Basta un gol di Muriel a sbloccare il risultato per una stanca Atalanta che si porta così al secondo posto. Highlights Serie A i gol di Sassuolo – Milan 1-2 Una ... Leggi su dituttounpop

Highilights Serie Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Highilights Serie