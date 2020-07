Hellas Verona, Juric: “Ho rinnovato perché qui sto bene” (Di giovedì 23 luglio 2020) L’allenatore dell'Hellas Verona, Ivan Juric, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara esterna contro il Torino, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.LE PAROLE DI Juriccaption id="attachment 883737" align="alignnone" width="300" Juric (Getty Images)/captionQueste le sue parole a SkySport: "Rinnovo? Quest'anno sono stato bene e mi sembrava giusto continuare. Mi trovo bene con tutti, anche con i magazzinieri. È questo il motivo che mi ha spinto a rimanere qui. Le mie perplessità riguardavano il budget per il mercato, ma posso dire che l'anno prossimo lotteremo ancora per salvarci. Io non penso di aver fatto niente di speciale. Ho lavorato serenamente e ci metteremo a lavorare per sostituire chi non ci sarà più e continuare a ... Leggi su itasportpress

Inter_Women : ?? | A PRESTO @iresaints22 si trasferisce a titolo temporaneo all'Hellas Verona Women ?? - giovannideodato : @DocStrowman Solo una tifoseria che non si è accorta di essere più vicina in classifica all’Hellas Verona che all’I… - FutbolPlay7 : Liga de Italia Fecha 35 Miercoles Parma 2-1 Napoli Lecce 3-1 Brescia Internazionale 0-0 Fiorentina Sampdoria 1-2 Ge… - nabilzaid5 : RT @BBST15: #SerieA ???? FT: Parma 2-1 Napoli FT: Lecce 3-1 Brescia FT: Inter Milan 0-0 Fiorentina FT: Sampdoria 1-2 Genoa FT: Torino 1-1 He… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Torino-Hellas Verona 1-1. Un pari che ai granata non serve: zona retrocessione a 6 punti -