Harry e Meghan vicini al divorzio? Ecco chi ottiene l’affidamento di Archie (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il giorno del Royal Wedding tutto sembrava rose e fiori: Harry e Meghan erano la coppia più bella del mondo e ci dispiace per gli altri! E poi? “What Meghan wants, Meghan gets” Voci di corridoio hanno rivelato un supposto comportamento dispotico della duchessa, che avrebbe tuonato contro membri dello staff altrui e del suo, … L'articolo Harry e Meghan vicini al divorzio? Ecco chi ottiene l’affidamento di Archie proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

