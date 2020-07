Gwyneth Paltrow e la figlia Apple sono due gocce d’acqua: l’incredibile somiglianza | FOTO (Di mercoledì 22 luglio 2020) Gwyneth Paltrow e la figlia Apple due gocce d’acqua: l’incredibile somiglianza Incredibile la somiglianza tra madre e figlia. Gwyneth Paltrow è madre di Apple Martin, eppure le due sembrano quasi gemelle per quanto si somigliano. In uno scatto pubblicato dall’attrice via Instagram qualche giorno fa, è possibile notare quanto sia forte la somiglianza tra le due. Un’immagine senza filtri che ha conquistato molto presto il web. Capelli biondi, pelle chiara, labbra distese in un sorriso e naso all’insù, occhi chiari e vispi. Non sono tardati ad arrivare i commenti dei follower: “Sembrate gemelle”, ha scritto ... Leggi su tpi

carmenorlacchio : RT @vogue_italia: Gwyneth Paltrow bellissima e senza trucco con la figlia Apple (il papà è Chris Martin dei Coldplay). Ma quanto si somigli… - DimitriDeVita : RT @Rosanna35937313: Non ho mai visto la versione con Gwyneth Paltrow, ma ho amato la nuova trasposizione cinematografica di Emma. Un film… - Rosanna35937313 : Non ho mai visto la versione con Gwyneth Paltrow, ma ho amato la nuova trasposizione cinematografica di Emma. Un fi… - fiebredebolsos : RT @vogue_italia: Pronti a entrare nella bella casa di Gwyneth Paltrow e Apple? ???? - vogue_italia : Pronti a entrare nella bella casa di Gwyneth Paltrow e Apple? ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow: la mia vita d’inferno con Brad... AMICA - La rivista moda donna Gwyneth Paltrow e la figlia Apple due gocce d’acqua: l’incredibile somiglianza

Incredibile la somiglianza tra madre e figlia. Gwyneth Paltrow è madre di Apple Martin, eppure le due sembrano quasi gemelle per quanto si somigliano. In uno scatto pubblicato dall’attrice via Instagr ...

Gwyneth Paltrow: la mia vita d’inferno con Brad Pitt

Sono una di quelle coppie che non dimenticheremo mai. Perché belli come Brad Pitt e Gwyneth Paltrow ce ne sono stati davvero pochi a Hollywood. Sembravano perfetti insieme. O, almeno, questo era quell ...

Incredibile la somiglianza tra madre e figlia. Gwyneth Paltrow è madre di Apple Martin, eppure le due sembrano quasi gemelle per quanto si somigliano. In uno scatto pubblicato dall’attrice via Instagr ...Sono una di quelle coppie che non dimenticheremo mai. Perché belli come Brad Pitt e Gwyneth Paltrow ce ne sono stati davvero pochi a Hollywood. Sembravano perfetti insieme. O, almeno, questo era quell ...