Guerra ai pirati della strada, migliaia di contravvenzioni: in 800 alla guida senza patente

Napoli – Guerra ai pirati della strada tra Napoli e provincia da parte dei carabinieri. Oltre 4.000 le persone trovate alla guida di auto e moto senza la patente o senza assicurazione e revisione. L'attenzione alla prevenzione degli incidenti stradali è da sempre uno dei pilastri dell'attività istituzionale dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. Il contrasto ai pirati della strada sia su 4 ruote che su due ruote occupa da sempre uno spazio rilevante in ogni servizio di controllo del territorio per evitare le tragedie. Ed è proprio partendo da questo principio che, dai primi ...

