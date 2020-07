Gualtieri: “Con il prossimo decreto ci saranno incentivi per le assunzioni” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il ministro dell’economia Roberto Gualtieri ha annunciato le misure future: tra queste, gli incentivi per le assunzioni nel prossimo Il ministro dell’economia italiano, Roberto Gualtieri, ha parlato ai microfoni di La7, durante il programma ‘In Onda’, di quelle che saranno le prossime misure per dare slancio alla ripartenza dell’Italia. “Nel prossimo decreto che vareremo, ci … L'articolo Gualtieri: “Con il prossimo decreto ci saranno incentivi per le assunzioni” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Tg3web : L'accordo sul Recovery fund è arrivato, dopo una trattativa estenuante. Qual è il piano dell'Italia per spendere i… - Amaro57024721 : RT @PieraBelfanti: Questa sera #Gualtieri è bravo più che mai: i giornalisti annaspano con metafore calcistiche e hanno difficoltà ad argom… - acamilli : RT @PieraBelfanti: Questa sera #Gualtieri è bravo più che mai: i giornalisti annaspano con metafore calcistiche e hanno difficoltà ad argom… - Giulicat1512 : RT @PieraBelfanti: Questa sera #Gualtieri è bravo più che mai: i giornalisti annaspano con metafore calcistiche e hanno difficoltà ad argom… - mikytooday1 : #RecoveryFund ho ascoltato Gualtieri?? miliardi da usare in Due anni restituibili in 30 con un tasso d'interessi par… -

Ultime Notizie dalla rete : Gualtieri “Con Tutti i lavori delle commissioni della Camera della settimana: Consultazioni elettorali 2020, audizione Gualtieri e codice della strada Policymakermag