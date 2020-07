Gruppo FCA - Sotto indagine per le emissioni, perquisizioni della GdF (Di mercoledì 22 luglio 2020) La Guardia di Finanza ha condotto delle perquisizioni negli uffici del Gruppo Fiat Chrysler Automobiles nel quadro di un'indagine della Procura di Torino collegata a un'analoga inchiesta delle autorità giudiziarie tedesche. In particolare, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria delle Fiamme Gialle di Torino, su decreto della procura del capoluogo piemontese, ha inviato alcuni agenti nelle sedi di alcune società del Gruppo per raccogliere prove e documenti su una presunta frode in commercio. Indagini congiunte. L'ipotesi investigativa è legata alla possibilità che su alcuni modelli siano stati installati dispositivi di controllo del motore non conformi alla regolamentazione europea: in condizioni reali di guida le emissioni inquinanti ... Leggi su quattroruote

