Grey’s Anatomy: nella diciassettesima stagione ‘arriva’ il Coronavirus (Di mercoledì 22 luglio 2020) Krista Vernoff Il Coronavirus irromperà nelle trame di Grey’s Anatomy. La diciassettesima stagione del medical drama affronterà il tema del momento, ovvero la crisi sanitaria che il mondo sta attualmente vivendo. Ad annunciare “l’arrivo” della pandemia all’interno del Seattle Grace Hospital è stata Krista Vernoff: “Di sicuro affronteremo questa pandemia. Non c’è modo di essere una serie medica di lunga data e di non trattare la storia medica delle nostre vite” ha dichiarato la showranner della serie durante il panel Quaranstreaming: Comfort TV That Keeps Us Going, che si è tenuto ieri presso la Television Academy. La produttrice, in video accanto a Chandra Wilson (nella serie la dottoressa Miranda ... Leggi su davidemaggio

