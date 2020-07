Greta Thunberg commenta senza giri di parole la sua foto virale con Donald Trump (Di mercoledì 22 luglio 2020) Greta Thunberg ha commentato la sua foto scattata a settembre 2019 in cui fulmina con lo sguardo Trump al vertice dell’Onu di New York sul clima Leggi su it.mashable

valigiablu : Greta Thunberg devolve un premio di 1 milione di euro a organizzazioni in prima linea contro gli effetti del cambia… - paparosso60 : Greta Thunberg dona il suo premio da 1 milione di euro. 100mila per salvare gli indigeni dell’Amazzonia dal c… - poilofaccio : Sapete quando non ti accadono queste cose? Quando compri della buonissima focaccia e poi te la mangi sbracata in mu… - giorgiocappozzo : Nel frattempo Greta Thunberg ha compiuto 56 anni - OCCHIOCHETIVEDO : @ilfattoblog @fattoquotidiano @bethambrosi 'Perché si muovono su due piani diversi: Greta Thunberg su quello della… -