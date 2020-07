Grecia in “allerta intensificata” dispiega navi per le attività di esplorazione della Turchia. Ankara: “Rivendicazioni di Atene illegittime” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Prima la visita ad Atene del ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas, poi le telefonate di Angela Merkel al primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis e al premier turco Recep Tayyp Erdogan per evitare l’escalation di tensione nell’Egeo dopo che la Turchia ha fatto rotta con 17 navi militari in acque greche. Ankara va alla ricerca di petrolio e gas e secondo Atene avrebbero invaso le acque territoriali greche nel mar Mediterraneo orientale. Le navi turche sono arrivate al largo di Kastellorizo, isola greca a tre chilometri dalle coste turche: la Marina di Atene ha quindi dispiegato navi in “allerta intensificata” per le attività di esplorazione energetica turca, dopo avere formalmente ... Leggi su ilfattoquotidiano

